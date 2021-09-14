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    أذربيجان: تسجيل 2077 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 3725 مصاب ووفاة 33 مصابا في 14 سبتمبر

    ١٤.٠٩.٢٠٢١ [٢٣:٣٥‎]

    باكو، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 2077 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 3725 مصاب هذا المرض وتوفي 33 مصابا بالفيروس في 14 سبتمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 463 ألف و326 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 416 ألف و194 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 6167 مريض منهم ويستمر علاج 40 ألفا و965 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 13 ألفا و991 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و675 ألف و110 فحص طبي.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 2077 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 3725 مصاب ووفاة 33 مصابا في 14 سبتمبر
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