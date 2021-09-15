في الذكرى الـ103 لتحرير باكو من الاحتلال: شوارع باكو تشهد مسيرات عسكرية استعراضية

باكو، 15 سبتمبر (أذرتاج)

تقام اليوم في 15 سبتمبر في الشوارع المركزية والساحات بعاصمة جمهورية أذربيجان مسيرات استعراضية للعسكريين مصحوبة بعرض فرق الجوقات العسكرية تحت شعار "الاخوة بين أذربيجان وتركيا ابدية ووطيدة"، ذلك احتفاء بالذكرى الـ103 لتحرير باكو من الاحتلال الأرميني البلشفي.

أفادت وكالة أذرتاج ان احدى المسيرات انطلقت من حديقة "صمد فورغون" في شارع 28 مايو بعزف النشيد الاذربيجاني.

مرت فرقة الجوقة العسكرية بشارعي بلبل ونفطجيلار وساحة الحرية. يشارك في المسيرة 150 شخص من المدرسة العسكرية الأذربيجانية العالية الحاملة اسم حيدر علييف وبصحبة 3 فرق الجوقة العسكرية.