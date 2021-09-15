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    أذربيجان: تطعيم أكثر من 69 ألف جرعة من لقاح كورونا في 14 سبتمبر

    ١٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١١:١٤]

    باكو، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 69 ألفا و221 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان اليوم في يوم 14 سبتمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 22 ألفا و23 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و47 ألفا و198 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 7 ملايين و680 ألف و427 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و530 ألف و138 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و3 ملايين و150 ألفا و289 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم أكثر من 69 ألف جرعة من لقاح كورونا في 14 سبتمبر
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