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    سياسة


    رئيس جديد لمندوبية الاتحاد الأوروبي في أذربيجان يقدم نسخة من أوراق اعتماده الى وزير الخارجية

    ١٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٢٣]

    باكو، 15 أيلول، أذرتاج

    استقبل جيهون بايراموف وزير الخارجية الأذربيجاني 14 أيلول السفير بتر ميخالكو رئيس جديد لمندوبية الاتحاد الاوروبي في البلد.

    قالت الخارجية في بيان إن بتر ميخالكو قدم نسخة من أوراق اعتماده الى الوزير جيهون بايراموف.

    هنأ جيهون بايراموف مندوب الاتحاد الاوروبي بمناسبة تعيينه معبرا عن ثقته في مساهمته في تطوير العلاقات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي.

    وتبادل الطرفان في اللقاء وجهات نظر حول علاقات التعاون المثمر القائمة بين الاتحاد الاوروبي واذربيجان ومن ضمنها الزيارات رفيعة المستوى المنفذة الى أذربيجان خلال الحقبة الآخيرة والاستعداد لاجتماعات رفيعة المستوى قادمة لبلدان "الشراكة الشرقية" واتفاقية جديدة من شأنها أن تشكل اساسا قانونيا للعلاقات الثنائية وكذلك آفاق التعاون.

    كما بحث الجانبان خلال اللقاء مختلف المسائل المدرجة في جدول أعمال التعاون بين أذربيجان والاتحاد الاوروبي ومن جملتها تنفيذ المشاريع في مجال الطاقة وتوسيع التعاون في هذا المجال.

    وابلغ بتر ميخالكو أن أذربيجان شريك هام بالنسبة للاتحاد الاوروبي وانه لن يبخل من جهد إلا وسيبذله من اجل تنمية هذه العلاقات في جميع المجالات خلال مدة عمله.

    وقدم الوزير جيهون بايراموف معلومات مفصلة الى الجانب المقابل حول عدوان أرمينيا ضد أذربيجان ونتائجه وموقفها غير البناء الذي كانت تتخذه خلال السنوات الثماني والعشرين الاخيرة من حل النزاع وتحرير اراضي البلد من الاحتلال جراء حرب الاربع والاربعين يوما الوطنية واعمال اعادة البناء والإعمار المنفذة في الوقت الحاضر في تلك الاراضي وخطط تنمية الاراضي المستقبلية.

    كما تبادل الطرفان في اللقاء وجهات نظر حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.

     

     

    AZERTAG.AZ :رئيس جديد لمندوبية الاتحاد الأوروبي في أذربيجان يقدم نسخة من أوراق اعتماده الى وزير الخارجية
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    رئيس جديد لمندوبية الاتحاد الأوروبي في أذربيجان يقدم نسخة من أوراق اعتماده الى وزير الخارجية رئيس جديد لمندوبية الاتحاد الأوروبي في أذربيجان يقدم نسخة من أوراق اعتماده الى وزير الخارجية