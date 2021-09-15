من بيراكاشكول الى محافظة قوبوستان: مسيرة عسكرية احتفاء بذكرى يوم تحرير باكو من الاحتلال

باكو، 15 سبتمبر (أذرتاج)

بمشاركة 100 عسكري انطلقت مسيرة أخرى من بلدة بيراكاشكول بمحافظة ابشيرون الى مقبرة آجيداره ونصب تمثال العسكري التركي المجهول في محافظة قوبوستان، ذلك احتفاء بالذكرى الـ103 لتحرير باكو من احتلال الوحدات البلشفية الارمينية. رافقت المسيرة فرقة الجوقة العسكرية.

انضمت الى المسيرة جماعة من أهالي المنطقة ومسئولون رسميون.

يجب الذكر ان جيش القوقاز الإسلامي حرر مدينة باكو من قبضة الوحدات العسكرية الطشناقية الارمينية البلشفية نتيجة معارك عنيفة في 15 سبتمبر عام 1918. يحيي الشعب الاذربيجاني ذكرى الشهداء الاتراك الذين شاركوا في تحرير باكو من العدوان البلشفي الأرميني الطشناقي. احتراما لذكراهم الخالدة، أنشئ في باكو مجمع تمثال في مقبرة الشهداء، بمبادرة من الزعيم القومي حيدر علييف.