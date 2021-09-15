الرئيس إلهام علييف: معيشة الناس في الواقع ورفاهيتهم مرهون على فعاليات الموظفين

باكو، 15 أيلول، أذرتاج

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في استقباله عبر الاتصال المرئي محافظي محافظتي جليل أباد وشمكير حديثي التعيين إنني اعتبر أن الجميع قد تفهم أن موظف الدولة يجب أن يكون نموذجا حيث أن معيشة الناس في الواقع ورفاهيتهم مرهون على فعاليات موظفي الدولة. ويجب عليهم أن يعملوا عملا يجعلهم أن يكونوا بين الناس دائما. وهذه التوصية من توصياتي تحتل مكانة خاصة على الدوام. وأقول لكما ايضا إنكما يجب عليكما أن تكونا بين الناس ومعهم وفي اتصال دائم بهم وتعيشا بمشاكلهم وتسعيا الى أن تمدا يد المساعدة لهم قدر الامكان.

ولفت الرئيس مرة اخرى الى انجاز الاعمال الكبيرة الرامية الى تنمية المحافظات من قبل السلطات التنفيذية المركزية قائلا:

"وعملا في الواقع عملًا أن تتطور المحافظات تطورا أسرع والآن لا تحصل غالبية محافظاتنا دعما ماليا من المركز ولكن معظم المحافظات كانت تحصل على الدعم المالي قبل 10 اعوام. ولماذا؟ لأن الاموال المجنية في الاقاليم كانت تصب في جيوب الموظفين وليس الى خزينة الدولة وميزانية الدولة بل الى جيوب الموظفين. وكان عدد الذين كانوا يتجولون هنا ليل نهار طالبين بدعم مالي ومساعدة مالية كثيرا الى الدرجة الكافية واقصد محافظي المحافظات. "

وشدد رئيس الدولة على أن عددا كبيرا من المحافظات لا تحصل الآن على الدعم المالي من المركز نتيجة الاصلاحات المنجزة:

"ويجب علينا أن نفعل فعلا يجعل تنمية المحافظات على وجه العموم جميعها على حساب الاموال المجنية من نفسها."