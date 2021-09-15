الرئيس يحذر الموظفين: يجب أن يعلم كل ألاّ يفلت أحدٌ من المساءلة

باكو، 15 أيلول، أذرتاج

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في استقباله عبر الاتصال المرئي محافظي محافظتي جليل أباد وشمكير حديثي التعيين إن عددا كبيرا من الموظفين وقادة السلطات التنفيذية المحلية والمركزية وفي الوقت ذاته الذين سبقوا الحاضرين من الوزراء والرؤساء والمحافظين تمت محاكمتهم في السنوات الاخيرة ويجب أن يعلم كل الاّ يفلت أحدٌ من المساءلة وقد قلت أنا ذلك مرارا واود أن اقول مرة اخرى واقول لكما ايضا وأقول اليوم لجميع الموظفين الآخرين ايضا إن عاقبتهم تكون نفس العاقبة اذا ما كفوا عن ارتكاب مثل هذه الاعمال القذرة.

واضاف الرئيس علييف "أنني كنت قائلا في احدى كلماتي إنكم اذا ما أردتم أن تعملوا عملا نزيها فلا تنخرطوا في هذه الاعمال ولا ترضوا عن قبولها وإلاّ تكونوا شقايا. واذا تقبلوا هذه المسؤولية فوجب عليهم في هذه الحالة أن تعملوا كما قلت في اطار القانون وان تبرروا هذه الثقة العالية. وينبغي لكم أن تعملوا عملاً يرضى عنكم المواطنون. ولكن عددا كثيرا من مواد التحقيق جاء فيها أن محافظي بضعة المحافظات كانوا يحصلون على الاموال والرشوة حتى من ممثلي اكثر طبقات السكان الاجتماعية حساسا. ومن اجل خفض مستوى البطالة ولا سيما نظرا للأوضاع المتأزمة السائدة على العالم والازمة الاجتماعية الاقتصادية وفترة الجائحة قد فتحت فرص عمل مدفوعة الاجرة نحو مائة ألف فرصة عمل خصيصا لاكثر الطبقات حساسا بمبادرتي أنا وكانت الرواتب فيها تساوي الحد الادنى من مستوى الرواتب ولكنهم حسبوا أن ذلك ليس من حقهم وما اعطوخك بطاقات الرواتب واحتفظوها في مكاتبهم ليحصلوا على الاموال منها لأنفسهم وما هذه الدرجة من خيانة الامانة؟ "

وتحدث رئيس الدولة عن مقاطع فيديو في هذا الصدد مفيدا "أنهم قبضوا المساعدات الانسانية المرسلة من قبل مؤسسة حيدر علييف الى العائلات المحتاجة الى الضمان الاجتماعي والدعم الشامل وكل هذه مسجلة في مقاطع فيديو وقد شهد الجميع كل هذا وكرهوا منهم الذين تدنوا الى حد اخذوا المساعدات الانسانية وقرروا تسويقها في المحلات التجارية او جزء منها وهل يمكن أن يتدنى الانسان الى هذه الدرجة من الرذالة وانعدام الضمير؟ وأوقع هؤلاء الناس انفسهم في الخزي بجانب أنهم يشوهون ادارتنا واذا حسب احد أن هذا او ذاك يبقى دون نتيجة بالنسبة له فهو من الخاطئين."