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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محطة "بوزوفنا 1" الفرعية بحي خزر للعاصمة باكو

    ١٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٤:١٤]

    باكو، 15 أيلول، أذرتاج

    شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حفل افتتاح محطة "بوزوفنا 1" الفرعية ذات 110/35/10 كيلو فولت حديثة الانشاء في حي خزر للعاصمة باكو.

    أفادت أذرتاج أن رئيس شركة أذر ايشيق المساهمة المفتوحة وقار أحمدوف قدم الى الرئيس إلهام علييف معلومات حول الاعمال المنجزة في المحطة الفرعية.

    وجاء فيها أن المحطة الفرعية توفر الطاقة الكهربائية غير المنقطعة الى بلدات بوزوفنا وزوغولبا وألباليليق وبيلكاه ونارداران وماشطاغا ومؤسسات الدولة وكذلك المرافق والمنشآت السياحية والطبية والترفيهية وتم ربط المحطة الفرعية بنظام التحكم عن بعد سكادا.

    شغل الرئيس إلهام علييف محطة "بوزوفنا 1" الفرعية.

    ثم أحيط رئيس الدولة علما بالاعمال المنجزة ضمن مشروع "مفهوم الشبكة الذكية" المطبقة من قبل اذر ايشيق لدى اراضي البلد المحررة من الاحتلال الارميني ايضا. وقيل إن الشبكة الذكية للطاقة الكهربائية تواكب مع مشروعي "المدينة الذكية" و"القرية الذكية" اللذين يجري تنفيذهما في الاراضي المحررة من الاحتلال الارميني.

    يذكر أن مفهوم الشبكة الذكية للطاقة الكهربائية المطبق في الوقت الحاضر في الاراضي المحررة من الاحتلال الارميني يزيد من تسهيل تصميم امداد الطاقة الكهربائية بجانب ارتفاع درجات الثقة والجودة واقتصاد ما يبلغ 6 سنوات في مدة الانشاء والتصميم والتوثيق واكثر من 60 الف هيكتار من الاراضي المثمرة.

    واعطى رئيس الدولة توجيهات بشأن الاعمال المنوطة.

     

     

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محطة "بوزوفنا 1" الفرعية بحي خزر للعاصمة باكو
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