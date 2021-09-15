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    سياسة


    التدريبات التكتيكية المشتركة "نسر ترآذ 2021" مستمرة

    ١٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٣٥‎]

    باكو، 15 سبتمبر (اذرتاج)

    نفذت الطائرات العسكرية التركية والاذربيجانية التحليق في مختلف الأغراض في إطار التدريبات التكتيكية المشتركة "نسر ترآذ 2021" المقامة في مدينة قونية التركية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الطائرات العسكرية نفذت التحليق العملياتي لتصدي غارات الطائرات المقاتلة للعدو المحتمل والتجنب من وسائل الدفاع الجوي للعدو بالمناورات المضللة، وإنزال ضربات جوية على الأهداف الأرضية المحددة.

    التدريبات مستمرة.

     

    AZERTAG.AZ :التدريبات التكتيكية المشتركة "نسر ترآذ 2021" مستمرة
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