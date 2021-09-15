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    الرئيس التركي يلتقي قيادة وزارة الدفاع الأذربيجانية

    ١٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٣٧]

    أنقرة، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان بوزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف والنائب الأول لوزير الدفاع – رئيس هيئة الأركان العامة الاذربيجاني الجنرال كريم ولييف.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الديوان الرئاسي التركي انه كما شارك في اللقاء وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار ورئيس هيئة الأركان العامة الجنرال يشار غولر.

    يذكر ان وزير الدفاع الاذربيجاني ذاكر حسنوف والنائب الأول لوزير الدفاع، رئيس هيئة الأركان الاذربيجاني الجنرال كريم ولييف ونائب وزير الدفاع - قائد السلاح الجوي الجنرال رامز طاهروف شاركوا في "يوم المراقبة رفيع المستوى" لتدريب الطيران التكتيكي المشترك "صقر توراز – 2021" في مدينة قونية.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس التركي يلتقي قيادة وزارة الدفاع الأذربيجانية
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