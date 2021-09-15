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    سياسة


    رئيس مندوبية نخجوان في باكو يستقبل مندوبة الصليب الاحمر الدولية في أذربيجان

    ١٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٣٩]

    باكو، 15 أيلول، أذرتاج

    استقبل رئيس مندوبية جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الحبيسة الأذربيجانية الدائمة في باكو بختيار عسكروف رئيسة مندوبية منظمة الصليب الاحمر الدولية أريان باؤر.

    قالت المندوبية الدائمة في بيان إن الطرفين تبادلا في اللقاء الآراء حول فرص تعاون انساني بين مندوبية الصليب الأحمر في البلد ومؤسسات نخجوان ذات الصلة وتنظيم زيارات وعدد من المسائل.

     

     

    AZERTAG.AZ :رئيس مندوبية نخجوان في باكو يستقبل مندوبة الصليب الاحمر الدولية في أذربيجان
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