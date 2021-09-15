"روسيلخوزنادزور" الروسية تسمح لـ11 شركة أذربيجانية بتصدير التفاح الى روسيا
AzerTAg.az
١٥.٠٩.٢٠٢١ [١٦:١٠]
موسكو، 15 سبتمبر (أذرتاج)
سمحت الإدارة الفدرالية الروسية لمراقبة الحجر النباتي والبيطري "روسيلخوزنادزور" لـ11 شركة أذربيجانية بتصدير التفاح الى روسيا ابتداء من 14 سبتمبر.
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