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    "روسيلخوزنادزور" الروسية تسمح لـ11 شركة أذربيجانية بتصدير التفاح الى روسيا

    ١٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٦:١٠]

    موسكو، 15 سبتمبر (أذرتاج)

    سمحت الإدارة الفدرالية الروسية لمراقبة الحجر النباتي والبيطري "روسيلخوزنادزور" لـ11 شركة أذربيجانية بتصدير التفاح الى روسيا ابتداء من 14 سبتمبر.

     

    AZERTAG.AZ :"روسيلخوزنادزور" الروسية تسمح لـ11 شركة أذربيجانية بتصدير التفاح الى روسيا
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