القوات الخاصة نفذت تمرينات لإعداد المظلات الجوية ضمن تدريبات "الاخوة الثلاثة 2021"

باكو، 15 سبتمبر (أذرتاج)

نفذت في 14 سبتمبر تمارين لإعداد المظلات الجوية في التدريبات الدولية "الاخوة الثلاثة 2021" التي تقام بمشاركة عسكريي القوات الخاصة الأذربيجانية والتركية والباكستانية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان ممثلي القوات الخاصة اجروا تمرينات في التنقل بالطائرات المروحيات وتنظيم الدفاع وطرق الإخلاء.

يجب الذكر ان ممثلي القوات الخاصة الاذربيجانية والتركية والباكستانية تشارك في التدريبات الدولية المشتركة "الاخوة الثلاثة 2021" التي ستستمر حتى 20 سبتمبر.