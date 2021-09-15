عدد سكان أذربيجان يبلغ 10 ملايين و142 ألف و392 نسمة

باكو، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

زاد عدد سكان أذربيجان بمقدار 23 ألفا و259 شخص أو 0.2 في المائة منذ بداية العام الحالي ليصل إلى 10 ملايين و142 ألف و392 نسمة حتى الأول من شهر أغسطس للعام الجاري.

أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الكثافة السكانية تبلغ 117 نسمة في الكيلومتر المربع.

ويسكن 53 في المائة من السكان في المدن و47 في المائة بالقرى ومنهم 49.9 في المائة هم الذكور و50.1 في المائة هن الإناث.