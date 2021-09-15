  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    عدد سكان أذربيجان يبلغ 10 ملايين و142 ألف و392 نسمة

    ١٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٤٥‎]

    باكو، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    زاد عدد سكان أذربيجان بمقدار 23 ألفا و259 شخص أو 0.2 في المائة منذ بداية العام الحالي ليصل إلى 10 ملايين و142 ألف و392 نسمة حتى الأول من شهر أغسطس للعام الجاري.

    أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الكثافة السكانية تبلغ 117 نسمة في الكيلومتر المربع.

    ويسكن 53 في المائة من السكان في المدن و47 في المائة بالقرى ومنهم 49.9 في المائة هم الذكور و50.1 في المائة هن الإناث.

    AZERTAG.AZ :عدد سكان أذربيجان يبلغ 10 ملايين و142 ألف و392 نسمة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٠:٥‎٩]
    في الذكرى الـ103 لتحرير باكو من الاحتلال: شوارع باكو تشهد مسيرات عسكرية استعراضية
    ١٤.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٤٦]
    اعضاء جمعية أذربيجان للهلال الاحمر يزورون قراباغ
    ٠٨.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٠٦]
    استعادة جندي جيش أذربيجان المحتجز في مدينة أغدره
    ٠٨.٠٩.٢٠٢١ [١٠:٤٠]
    بحث العلاقات في مجال الطوارئ بين أذربيجان وقطر
    عدد سكان أذربيجان يبلغ 10 ملايين و142 ألف و392 نسمة