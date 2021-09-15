  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    ارتفاع إنتاج اللحم في البلد

    ١٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٢٨]

    باكو، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تم إنتاج اللحم إلى 353.9 ألف طن بزيادة 3.2 في المائة وإنتاج اللبن إلى مليون و433.8 ألف طن بنمو 1.6 في المائة والصوف إلى 15.5 ألف طن بارتفاع 0.1 في المائة والبيض إلى مليار و269.4 مليون بيضة بانخفاض 4.1 في المائة وذلك قياسا إلى نفس الفترة من العام السابق.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية انه أنتجت البلاد 491.3 طن من دودة القز بزيادة 10 في المائة.

     

    AZERTAG.AZ :ارتفاع إنتاج اللحم في البلد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٦:١٠]
    "روسيلخوزنادزور" الروسية تسمح لـ11 شركة أذربيجانية بتصدير التفاح الى روسيا
    ١٤.٠٩.٢٠٢١ [١٠:٤٣]
    أذربيجان تصدر منتجات إلى 175 دولة خلال 7 أشهر
    ١٤.٠٩.٢٠٢١ [٠٩:٣٩]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ١٣.٠٩.٢٠٢١ [٠٩:٤٠]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ارتفاع إنتاج اللحم في البلد