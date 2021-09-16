باكو، 16 أيلول، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 أيلول اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0173 أورو EUR 1 2.0077 دولار أسترالي AUD 1 1.245 روبل بلاروس BYN 1 0.6839 ريال برازيلي BRL 1 0.3255 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1179 كرون دنماركي DKK 1 0.27 لاري جورجي GEL 1 0.547 روبي هندي INR 1 0.0231 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2184 دولار كندا CAD 1 1.3452 دينار الكويت KWD 1 5.654 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4089 بيسو المكسيك MXN 1 0.0855 جنيه مصري EGP 1 0.1083 لاي مولدوفا MDL 1 0.0962 كرون النرويج NOK 1 0.1982 زلوتي بولندا PLN 1 0.4399 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0235 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4242 دولار سنغافورة SGD 1 1.267 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1507 دولار تايوان TWD 1 0.0614 ليرة تركيا TRY 1 0.2015 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0638 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.209 كرون التشيك CZK 1 0.0793 يوان الصين CNY 1 0.2642 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3515 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5302 كرون السويد SEK 1 0.1979 فرنك سويسرا CHF 1 1.8471 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1452 ليرة لبنان LBP 100 0.1123 ين اليابان JPY 100 1.5551 بيسو تشيلي CLP 100 0.218 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0159 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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