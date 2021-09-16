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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٦.٠٩.٢٠٢١ [٠٩:٤١]

    باكو، 16 أيلول، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 أيلول اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية

    الكود

    العدد

    سعر الصرف

    دولار أمريكي

    USD

    1

    1.7

    بيسو أرجنتيني

    ARS

    1

    0.0173

    أورو

    EUR

    1

    2.0077

    دولار أسترالي

    AUD

    1

    1.245

    روبل بلاروس

    BYN

    1

    0.6839

    ريال برازيلي

    BRL

    1

    0.3255

    درهم إماراتي

    AED

    1

    0.4628

    راند جنوب أفريقيا

    ZAR

    1

    0.1179

    كرون دنماركي

    DKK

    1

    0.27

    لاري جورجي

    GEL

    1

    0.547

    روبي هندي

    INR

    1

    0.0231

    دولار هونغ كونغ

    HKD

    1

    0.2184

    دولار كندا

    CAD

    1

    1.3452

    دينار الكويت

    KWD

    1

    5.654

    رينجيتي ماليزي

    MYR

    1

    0.4089

    بيسو المكسيك

    MXN

    1

    0.0855

    جنيه مصري

    EGP

    1

    0.1083

    لاي مولدوفا

    MDL

    1

    0.0962

    كرون النرويج

    NOK

    1

    0.1982

    زلوتي بولندا

    PLN

    1

    0.4399

    تنكه كازاخستان

    KZT

    1

    0.004

    سوم قيرغيزستان

    KGS

    1

    0.0201

    روبل روسي

    RUB

    1

    0.0235

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي

    SDR

    1

    2.4242

    دولار سنغافورة

    SGD

    1

    1.267

    ريال السعودية

    SAR

    1

    0.4533

    سوموني طاجيكستان

    TJS

    1

    0.1507

    دولار تايوان

    TWD

    1

    0.0614

    ليرة تركيا

    TRY

    1

    0.2015

    مانات تركمانستان

    TMT

    1

    0.4857

    غريفنا أوكرانيا

    UAH

    1

    0.0638

    دولار نيوزيلندا

    NZD

    1

    1.209

    كرون التشيك

    CZK

    1

    0.0793

    يوان الصين

    CNY

    1

    0.2642

    جنيه إنكلترا 

    GBP

    1

    2.3515

    شكل الإسرائيلي

    ILS

    1

    0.5302

    كرون السويد

    SEK

    1

    0.1979

    فرنك سويسرا

    CHF

    1

    1.8471

    وون كوريا الجنوبي

    KRW

    100

    0.1452

    ليرة لبنان

    LBP

    100

    0.1123

    ين اليابان

    JPY

    100

    1.5551

    بيسو تشيلي

    CLP

    100

    0.218

    سوم أوزبكستان

    UZS

    100

    0.0159

    روبيا إندونيسيا

    IDR

    100

    0.0119

    ريال إيران

    IRR

    100

    0.004

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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