أذربيجان: تسجيل 2064 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 3831 مصاب ووفاة 28 مصابا في 15 سبتمبر

باكو، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

سجلت إصابة 2077 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 3725 مصاب هذا المرض وتوفي 28 مصابا بالفيروس في 15 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 465 ألف و390 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 420 ألف و25 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 6195 مريض منهم ويستمر علاج 39 ألفا و170 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 14 ألفا و972 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و690 ألف و82 فحصا طبيا.