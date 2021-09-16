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    أذربيجان: تطعيم أكثر من 65 ألف جرعة من لقاح كورونا في 15 سبتمبر

    ١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٠:٢٠]

    باكو، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 65 ألفا و424 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان اليوم في يوم 15 سبتمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 21 ألفا و363 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و44 ألفا و61 شخصا ضمن المرحلة الثانية.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 7 ملايين و745 ألف و851 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و551 ألف و501 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و3 ملايين و194 ألف و350 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم أكثر من 65 ألف جرعة من لقاح كورونا في 15 سبتمبر
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