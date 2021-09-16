زيادة حجم إنتاج الكمبيوتر ومعدات إلكترونية

باكو، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

أنتجت خلال 8 أشهر من العام الجاري بأذربيجان الكمبيوترات والمعدات الكهربائية والبصرية والإلكترونية بقيمة 138 مليون مانات.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أن إنتاج الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية والبصرية سجل زيادة بنسبة 44.9 في المائة، أما إنتاج المعدات الكهربائية فزاد بنسبة 53.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، زاد إنتاج الأجهزة والأجهزة للتنظيم والتحكم الأوتوماتيكي بنسبة 10.2 مرة وزاد إنتاج الكابلات الكهربائية للجهود حتى 1000 فولت بمقدار 2.1 مرة.