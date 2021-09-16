ولادة أكثر من 64 ألف مولود جديد في أذربيجان خلال 7 أشهر

باكو، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

ولد 64 ألفا و149 مولود جديد في أذربيجان خلال أشهر يناير - يوليو من العام الجاري وجاء معدل كل 1000 ساكن من الأهالي 11 مولودا جديدا.

وقالت هيئة الإحصاء في بيان إن 53.2 في المائة من المواليد الجدد هم الذكور و46.8 في المائة منهم هن الإناث.

وسجلت 42 ألفا و134 حالة وفاة في البلد خلال العام السابق وكان مستوى الوفاة لكل 1000 شخص من الأهالي 7.2 حالة.