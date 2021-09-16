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    اقتصاد


    تصدير 119.2 ألف طن من القار النفطي في 8 أشهر

    ١٦.٠٩.٢٠٢١ [١١:٢٢]

    باكو، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تم تصدير 119.2 ألف طن من القار النفطي خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 25.1 مليون دولار امريكي.

    AZERTAG.AZ :تصدير 119.2 ألف طن من القار النفطي في 8 أشهر
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