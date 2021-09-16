باكو، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) تم تصدير 119.2 ألف طن من القار النفطي خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري. افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 25.1 مليون دولار امريكي.

AZERTAG.AZ : تصدير 119.2 ألف طن من القار النفطي في 8 أشهر

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