  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


     كشلة الرديف يسحق زاقاتالا بخمسة مقابل واحد

    ١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٤:١٥‎]

    باكو، 16 أيلول، أذرتاج

    تغلب كشلة الرديف ضيفه زاقاتالا بخمسة أهداف مقابل هدف حفظ ماء الوجه في الجولة الانطلاقية بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم بدون تسجيل هدف.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 3 المنظمة على ملعب أي أس كا أرينا بالعاصمة باكو أدارها الحكم حاجييف أمام 50 مشجعا.

    وسجل اهداف صاحب الارض أناطوله د15 ود35 ود59 ونادروف د38 وقنبروف د90+3 فيما جاء هدف حفظ ماء الوجه من طرف بشيروف د28.

    وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الارض ولاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

    واضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الشوط الاول و6 دقائق الى الفترة الثانية.

     

     

    AZERTAG.AZ : كشلة الرديف يسحق زاقاتالا بخمسة مقابل واحد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٣١]
    صبائل الرديف يخسر أمام زيرة الرديف في الجولة الانطلاقية بدوري الدرجة الاولى
    ١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٧:١٩]
    قره داغ لوكباتان يتغلب على سومغايت الرديف بهدفين دون رد خارج أرضه
    ١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٤٨]
    الجيش الرياضي يتغلب على توران طاووس في الجولة الانطلاقية
    ١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٣٣]
    نفطجي الرديف يخسر أمام صباح الرديف بهدف مقابل هدفين
     كشلة الرديف يسحق زاقاتالا بخمسة مقابل واحد