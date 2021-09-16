 كشلة الرديف يسحق زاقاتالا بخمسة مقابل واحد

باكو، 16 أيلول، أذرتاج

تغلب كشلة الرديف ضيفه زاقاتالا بخمسة أهداف مقابل هدف حفظ ماء الوجه في الجولة الانطلاقية بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم بدون تسجيل هدف.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 3 المنظمة على ملعب أي أس كا أرينا بالعاصمة باكو أدارها الحكم حاجييف أمام 50 مشجعا.

وسجل اهداف صاحب الارض أناطوله د15 ود35 ود59 ونادروف د38 وقنبروف د90+3 فيما جاء هدف حفظ ماء الوجه من طرف بشيروف د28.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الارض ولاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

واضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الشوط الاول و6 دقائق الى الفترة الثانية.