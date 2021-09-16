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    أناما يبحث مع أمناء المظالم للتعاون الإسلامي مسائل بعث تقصي الحقائق والمراقبة على حالات تخريب الآثار الثقافية والتاريخية في اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الارميني

    ١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٢٤]

    باكو، 16 أيلول، أذرتاج

    انعقد لقاء آخر مخطط في برنامج زيارة رسمية يقوم بها وفد منظمة أمناء المظالم للدول الاعضاء لدى منظمة التعاون الاسلامي أذربيجان في وكالة أذربيجان لتطهير الألغام أناما.

    قال جهاز أمانة المظالم الأذربيجاني في بيان إن الضيوف الذين التقوا برئيس أناما وقار سليمانوف بحثوا مسائل بعثة تقصي الحقائق المشتركة التي ينفذونها في اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الارميني والمراقبة على حالات تخريب الآثار الثقافية والتاريخية فيها.

    وابلغ رئيس أناما سليمانوف انه رغم مضي المدة الطويلة من توقيع البيان الثلاثي فإن أرمينيا ما زالت لا تتخذ خطوات نظامية بشأن تقديم خرائط الحقول الملغومة.

    وقيل إن عدم تقديم خرائط الحقول الملغومة يهدد حياة وصحة الناس بجانب عرقلته تنفيذ اعمال اعادة البناء والانشاء والاصلاح والإعمار الجارية في اراضي البلد المحررة من الاحتلال الارميني.

    AZERTAG.AZ :أناما يبحث مع أمناء المظالم للتعاون الإسلامي مسائل بعث تقصي الحقائق والمراقبة على حالات تخريب الآثار الثقافية والتاريخية في اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الارميني
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