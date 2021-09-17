صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة تبلغ 171.6 مليون دولار خلال أغسطس

باكو، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

قال لجنة الجمارك الحكومية إن صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة خلال شهر أغسطس من العام الجاري بلغت 171 مليون و592 ألف دولار أمريكي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات الموردة إلى أذربيجان من بلاد رابطة الدول المستقلة تصل إلى 233.7 مليون دولار.