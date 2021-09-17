إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الاذربيجانية
AzerTAg.az
١٧.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٥٧]
باكو، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
يتم تصدير معظم المنتجات الاذربيجانية الى إيطاليا بين بلدان الاتحاد الأوروبي خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا وتركيا وكروات في الثلاثة الأولى في قائمة بلدان الاتحاد الأوروبي المستوردة للمنتجات الاذربيجانية خلال 8 أشهر من العام الجاري.
بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا 4 مليارات و885.9 مليون دولار أمريكي والى تركيا مليار و756.6 مليون دولار وإلى كروات 547.8 مليون دولار.
إيطاليا وتركيا وروسيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان للتبادل التجاري مع أذربيجان.
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