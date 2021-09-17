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    إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الاذربيجانية

    ١٧.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٥‎٧]

    باكو، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    يتم تصدير معظم المنتجات الاذربيجانية الى إيطاليا بين بلدان الاتحاد الأوروبي خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا وتركيا وكروات في الثلاثة الأولى في قائمة بلدان الاتحاد الأوروبي المستوردة للمنتجات الاذربيجانية خلال 8 أشهر من العام الجاري.

    بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا 4 مليارات و885.9 مليون دولار أمريكي والى تركيا مليار و756.6 مليون دولار وإلى كروات 547.8 مليون دولار.

    إيطاليا وتركيا وروسيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان للتبادل التجاري مع أذربيجان.

    AZERTAG.AZ :إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الاذربيجانية
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