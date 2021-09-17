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    تنظيم مرحلة النهائي لجولة أبطال الشطرنج

    ١٧.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٥‎١]

    باكو، 17 أيلول، أذرتاج

    تنظم مرحلة النهائي لجولة أبطال الشطرنج 25 أيلول بمشاركة استاذي أذربيجان "الشاه" شهريار محمدياروف وتيمور رجبوف.

    أفادت أذرتاج أن البطولة النهائية يتنافس فيها ايضا البطل العالمي كارلسن النرويجي وجيري الندرلاندي وسو وناكامورا الأمريكيين وأرونيان الارميني ونيبومنياشي وأرتيميف الروسيان وفاشه لاغراف الفرنسي.

    وتختتم البطولة في 4 أكتوبر.

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