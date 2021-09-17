أذربيجان: تسجيل 1770 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 3788 مصاب ووفاة 24 مصابا في 17 سبتمبر

باكو، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

سجلت إصابة 1770 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 3788 مصاب هذا المرض وتوفي 24 مصابا بالفيروس في 17 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 468 ألف و943 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 427 ألف و493 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 6251 مريض منهم ويستمر علاج 35 ألفا و199 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 12 ألفا و781 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و715 ألف و715 فحص طبي.

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