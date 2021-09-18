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    رجالات ثقافة أذربيجان المرموقون يصلون الى شوشا المحررة للمشاركة في مهرجان عذير حاجي بيكلي الموسيقى

    ١٨.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٥‎٨]

    شوشا المحررة، 18 أيلول، أذرتاج

    رجالات ثقافة أذربيجان المرموقون يزورون مدينة شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني.

    أفادت أذرتاج أن رجالات الثقافة يشاركون على هامش زيارتهم شوشا في النسخة الثالثة عشرة من فعاليات مهرجان عذير حاجي بيكلي الموسيقي الدولي.

    ويتضمن برنامج الزيارة تعريف الضيوف على مضمار شوشا وبيت بلبل المتحفي وسبيل خان قيزي لسقي الماء وجدران القلعة وبيت عذير حاجي بيكلي المتحفي وانصاب عذير حاجي بيكلي وخورشيد بانو ناتوان وبلبل المحضرة شوشا بأمر الرئيس إلهام علييف.

    يذكر أن مهرجان الموسيقى باسم عذير حاجي بيكلي هو الحدث الثاني المنظم في شوشا المحررة حيث استضافت المدينة في الثاني عشر من مايو ايار العام الحالي مهرجان "خاري بلبل" الموسيقى بصفتها عاصمة ثقافة أذربيجان.

    AZERTAG.AZ :رجالات ثقافة أذربيجان المرموقون يصلون الى شوشا المحررة للمشاركة في مهرجان عذير حاجي بيكلي الموسيقى
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    رجالات ثقافة أذربيجان المرموقون يصلون الى شوشا المحررة للمشاركة في مهرجان عذير حاجي بيكلي الموسيقى رجالات ثقافة أذربيجان المرموقون يصلون الى شوشا المحررة للمشاركة في مهرجان عذير حاجي بيكلي الموسيقى رجالات ثقافة أذربيجان المرموقون يصلون الى شوشا المحررة للمشاركة في مهرجان عذير حاجي بيكلي الموسيقى رجالات ثقافة أذربيجان المرموقون يصلون الى شوشا المحررة للمشاركة في مهرجان عذير حاجي بيكلي الموسيقى رجالات ثقافة أذربيجان المرموقون يصلون الى شوشا المحررة للمشاركة في مهرجان عذير حاجي بيكلي الموسيقى رجالات ثقافة أذربيجان المرموقون يصلون الى شوشا المحررة للمشاركة في مهرجان عذير حاجي بيكلي الموسيقى رجالات ثقافة أذربيجان المرموقون يصلون الى شوشا المحررة للمشاركة في مهرجان عذير حاجي بيكلي الموسيقى