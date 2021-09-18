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    سياسة


    وصول سفينتين عسكريتين للأسطول الروسي في بحر الخزر الى باكو

    ١٨.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٣٦]

    باكو، 18 سبتمبر (أذرتاج)

    وصلت السفينتان العسكريتان التابعتين للأسطول الروسي في بحر الخزر "استراخان" و"اناتولي قوجفين" الى باكو في 18 سبتمبر في زيارة صديقة غير رسمية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان قيادة القوات البحرية الأذربيجانية ستستقبل طاقمي السفينتين. كذلك ستناقش مسائل التعاون العسكري بين الاسطولين العسكريين لأذربيجان وروسيا.

    علاوة على ذلك، يخطط زيارة طاقمي السفينتين الى المعالم الثقافية والتاريخية لمدينة باكو وتنظيم لقاء ودي في كرة الطائرة.

    ستستمر الزيارة حتى 20 سبتمبر.

    AZERTAG.AZ :وصول سفينتين عسكريتين للأسطول الروسي في بحر الخزر الى باكو
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