ترتر، 18 أيلول، أذرتاج

واصل وفد منظمة أمناء المظالم لمنظمة التعاون الإسلامي تنفيذ بعثة تقصي الحقائق الذي يزور البلد تلبية لدعوة أمينة المظالم الأذربيجانية سبينه علييفا برئاسة رئيس منظمة امناء المظالم المرافق له من قبل مستشار الامين العام للمنظمة في مدينة ترتر المنكوبة كونها اكثر المناطق السكنية تعرضا لاستهداف أرمينيا بالصواريخ الباليستية خلال فترة حرب الاربع والاربعين يوما الوطنية.

قال مراسل أذرتاج إن اعضاء الوفد تعرفوا عن كثب ميدانيا على حقائق وآثار استهداف المناطق السكنية في ترتر بخلاف قواعد القانون الانساني الدولي وممارسة الحرب خلال الحرب الوطنية وأحيطوا علما مفصلا بأن مدينة ترتر أصبحت خلال حرب الـ44 يوما الوطنية لستة عشر ألفا وسبعة وسبعين ومائتي قذيفة اطلقت من المدافع والدبابات وغراد وواحد وعشرين صاروخا محظورا الامر الذي أدى الى مقتل ستة عشر مدنيا واصابة ثلاثة وستين بجروح مختلفة الخطورة.

كما أن البنية التحتية في المحافظة والمساكن والمنشآت المدنية والمرافق العامة استُهدفت من قبل قوات أرمينيا بالطلقات النارية والصواريخ والقذائف مختلفة العيار ومن ضمنها 3663 مسكن خاص و1741 شقة لدى 83 بناية سكنية كثيرة الطوابق و301 منشأة غير سكنية و184 مؤسسة اقتصادية ومشروعا خاصا و47 منشأة عامة و12 روضة وحضانة للأطفال و16 مدرسة ثانوية و10 مؤسسات طبية و7 مؤسسات ثقافية ومدرسة مهنية خاصة ومدرسة الموسيقى ومركز النادي الاجتماعي ومركز الطب القروي و30 منشأة ادارية و103 وسيلة نقل و18 معدة زراعية و505 حقل زراعي حيث تضررت لتصبح غير صالحة وزد عليه أن 161 بقرة و393 ماشية و24 عائلة نحل اتلفت بالكامل. وتم تدمير 58 مسكنا خاصا وشقتين اثنتين لدى البناية السكنية كثيرة الطوابق ومنشأة غير سكنية ومنشأتين غير سكنيتين تدميرا بالكامل.

وتفقد الوفد على هامش الزيارة المساكن التي تعرضت للصواريخ من قبل قوات أرمينيا وبقايا الصواريخ المحظورة المطلقة على المدينة.

ثم تعرف اعضاء الوفد على نصب "مراغة 150" ذلك النصب الذي يفضح ادعاءات أرمينيا الترابية ضد أذربيجان واحيطوا علما بأن نصب مراغة 150 من المصادر التاريخية التي تثبت تهجير الارمن الى منطقة قراباغ الأذربيجانية حيث يجسد تهجير الارمن من اراضي مراغة الايرانية الى قراباغ وبهذا السبب تم تنصيبه من قبل الارمن انفسهم للذكرى السنوية الـ150 عام 1978م ودمروه في نهاية القرن السابق عند قيامهم بالعدوان ضد أذربيجان مرة اخرى لانه كان دليلا سافرا على تهجيرهم الى قراباغ الأذربيجانية التاريخية.