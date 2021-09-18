وفد أمناء مظالم التعاون الإسلامي يواصل بعثة تقصي الحقائق في مدينة أغدام المضمحلة من على وجه الأرض على يد احتلال أرمينيا

أغدام المحررة، 18 أيلول، أذرتاج

واصل وفد منظمة أمناء المظالم لمنظمة التعاون الإسلامي تنفيذ بعثة تقصي الحقائق الذي يزور البلد تلبية لدعوة أمينة المظالم الأذربيجانية سبينه علييفا برئاسة رئيس منظمة امناء المظالم المرافق له من قبل مستشار الامين العام للمنظمة في محافظة أغدام المحررة خاصة مدينة أغدام عاصمتها المضمحلة من على وجه الارض خلال سنوات الاحتلال الأرميني .

وتستهدف بعثة تقصي الحقائق الى التعرف ميدانيا على نتائج احتلال أرمينيا في اراضي أذربيجان المحررة وتحرير تقرير شامل على اساس الحقائق والثبوتات وارساله الى المنظمات الدولية ذات الصلة.

وتفقد الوفد الدولي بقايا مدينة أغدام المدمرة تدميرا شاملا والاثار الدينية والثقافية والتاريخية المنكوبة خاصة ضريح الخان بناه علي مؤسس خانية قراباغ ومسجدي الجمعة وقياسلي في اغدام وغيرها.

ثم زار اعضاء الوفد حقول اغدام الملغومة من قبل قوات أرمينيا واحيطوا علما بالاعمال المنفذة والمنوطة في المحافظة في مجال تطهير اراضيها من الالغام والذخائر الحية وغير المتفجرة.