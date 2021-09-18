أذربيجان: تسجيل 2042 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 3224 مصاب ووفاة 29 مصابا في 18 سبتمبر

باكو، 18 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

سجلت إصابة 2042 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 3224 مصاب هذا المرض وتوفي 29 مصابا بالفيروس في 18 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 470 ألف و985 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 430 ألف و717 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 6280 مريض منهم ويستمر علاج 33 ألفا و988 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 15 ألفا و666 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و731 ألف و381 فحص طبي.