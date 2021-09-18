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    أذربيجان: تطعيم نحو 62 ألف جرعة من لقاح كورونا اليوم

    ١٨.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٥‎٤]

    باكو، 18 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 61 ألفا و657 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان اليوم في يوم 18 سبتمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 17 ألفا و226 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و44 ألفا و431 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 7 ملايين و925 ألف و249 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و605 ألف و958 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و3 ملايين و319 ألف و291 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم نحو 62 ألف جرعة من لقاح كورونا اليوم
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