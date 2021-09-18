برميل من "آذري لايت" يتجاوز 76.5 دولار

باكو، 18 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

ارتفع سعر برميل النفط الاذربيجاني.

أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 76.73 دولارا بعد ارتفاعه 0.6 دولار.

يشار الى ان برميل من النفط الاذربيجاني بيع بأقل سعر 15.81 دولار في 21 أبريل من عام 2020 ووصل الى اقصى قيمته ليباع بقمة 78.35 دولار في 5 يوليو من عام 2021.