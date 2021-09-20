دوري الممتاز: غابالا – صبائل 5-0

باكو، 20 أيلول، أذرتاج

تغلب غابالا على صبائل باكو ضيفه بخمسة أهداف دون رد في الجولة الرابعة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 13 المنظمة على ملعب غابالا المركزي قادها الحكم الله وردييف أمام 1000 مشجع.

وسجل أهداف صاحب الارض مرادوف د65 واسكندروف د84 وشاه وردييف د89 ورفائل د90+1 وعليمي د90+5.

وعاقب الحكم 4 لاعبين من صاحب الارض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم وطرد لاعبا من الضيف د86 بالبطاقة الصفراء الثانية.

وما اضاف وقتًا بدل الضائع الى الفترة الاولى بينما اضاف 6 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الفوز تصدر غابالا الترتيب برصيد 10 نقاط فيما استقر صبائل رابعا برصيد 6 نقاط.