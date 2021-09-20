باكو، 20 أيلول، أذرتاج تعادل صباح باكو مع زيرة باكو مستضيفه بهدف مقابل مثله في الجولة الرابعة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 14 المنظمة على ملعب مجمع زيرة الرياضي قادها الحكم محمدوف أمام 350 مشجع. وفتح الحساب الحمداوي د49 ورد عليه بيريتشيتش د83. وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الارض ومثلهم من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي. واضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الفترة الاولى و3 دقائق الى الشوط الثاني. بهذا التعادل استقر الناديان بموقعهما زيرة سادسا برصيد 5 نقاط وصباح سابعا برصيد نقطة.

AZERTAG.AZ : دوري الممتاز: زيرة – صباح 1-1

المغربي الحمداوي يفتح الحساب

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