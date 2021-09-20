باكو، 20 أيلول، أذرتاج تغلب نفطجي باكو على كشلة باكو ضيفه بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الرابعة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 15 المنظمة على ملعب باكسيل أرينا بالعاصمة باكو قادها الحكم مسييف أمام 1000 مشجع. وسجل أهداف صاحب الارض سيزار د36 ورامون د50 وذو الفقارلي د68. وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الارض بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي. واضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الفترة الاولى و3 دقائق الى الشوط الثاني. وبهذا الفوز ارتفع نفطجي الى المركز الثالث برصيد 7 نقاط فيما ظل كشلة ثامنا بدون رصيد.

AZERTAG.AZ : دوري الممتاز: نفطجي – كشلة 3-0

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