أذربيجان: تسجيل 1734 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 3378 مصاب ووفاة 25 مصابا في 19 سبتمبر

باكو، 20 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

سجلت إصابة 1734 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 3378 مصاب هذا المرض وتوفي 25 مصابا بالفيروس في 19 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 472 ألف و719 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 434 ألف و95 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 6305 مريض منهم ويستمر علاج 32 ألفا و319 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 12 ألفا و780 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و744 ألف و161 فحص طبي.