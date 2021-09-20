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    كأس الأندية الأوروبية: نادي "وقار هاشيموف" حقق انتصارا ساحقا على فريق مودلوفا

    ٢٠.٠٩.٢٠٢١ [١١:٠٣]

    باكو، 20 سبتمبر، أذرتاج

    يستمر في ستروجا في مقدونيا بطولة كأس الأندية الأوروبية بين لاعبي الشطرنج للذكور.

    أفادت اذرتاج ان اليوم قد أقيمت الجولة الثانية من البطولة. حيث قام " وقار هاشيموف" الذي يمثل أذربيجان في البطولة بهزيمة فريق مولدوفا هزيمة ساحقة (5,5:0,5).

    ومن الجدير بالذكر إنه في الجولة الأولى قام فريق أذربيجان بالانتصار على المنتخب الأيرلندي "جونواجا "(1,5:4,5).

    حيث كان شهريار محمدوف وغيره من كبار الأذربيجانيين يشاركون عن الفريق الأذربيجاني في البطولة، وكان الكولويد يمثل مقدونيا، بينما كان نجات عباسوف يمثل "سيلا" الإسبانية.

    في الجولة الثانية تغلب "الكولويد" على "سوفينيا، روما" (5,5,:0,5)، بينما فاز "سيلا" على الفريق" سشاشفروندي ورتيزفيلد" البلجيكي 5:1.

    ومن الجدير بالذكر إن بطولة الذكور ينافس فيها 38 فريقًا.

     

    AZERTAG.AZ :كأس الأندية الأوروبية: نادي "وقار هاشيموف" حقق انتصارا ساحقا على فريق مودلوفا
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    كأس الأندية الأوروبية: نادي "وقار هاشيموف" حقق انتصارا ساحقا على فريق مودلوفا