أذربيجان: تطعيم 7 ملايين و976 ألف و549 جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

باكو، 20 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 51 ألفا و300 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان اليوم في يوم 19 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 13 ألفا و474 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و37 ألفا و826 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 7 ملايين و976 ألف و549 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و619 ألف و432 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و3 ملايين و357 ألف و117 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.