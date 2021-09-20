السفينتان العسكريتان الروسيتان تغادران ميناء باكو

باكو، 20 سبتمبر (أذرتاج)

غادرت السفينتان العسكريتان "استراخان" و"اناتولي قوجوين" للأسطول العسكري الروسي ميناء باكو في 20 سبتمبر، بعد وصولهما الى أذربيجان في زيارة ودية غير رسمية في 18 سبتمبر.