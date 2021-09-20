السفينتان العسكريتان الروسيتان تغادران ميناء باكو
AzerTAg.az
٢٠.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٤٣]
باكو، 20 سبتمبر (أذرتاج)
غادرت السفينتان العسكريتان "استراخان" و"اناتولي قوجوين" للأسطول العسكري الروسي ميناء باكو في 20 سبتمبر، بعد وصولهما الى أذربيجان في زيارة ودية غير رسمية في 18 سبتمبر.
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