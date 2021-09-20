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    سياسة


    السفينتان العسكريتان الروسيتان تغادران ميناء باكو

    ٢٠.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٤٣]

    باكو، 20 سبتمبر (أذرتاج)

    غادرت السفينتان العسكريتان "استراخان" و"اناتولي قوجوين" للأسطول العسكري الروسي ميناء باكو في 20 سبتمبر، بعد وصولهما الى أذربيجان في زيارة ودية غير رسمية في 18 سبتمبر.

     

    AZERTAG.AZ :السفينتان العسكريتان الروسيتان تغادران ميناء باكو
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