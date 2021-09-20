أوكرانيا تفاوض لبيع المنتجات الغذائية في قراباغ المحررة

كييف، 20 أيلول، أذرتاج

قال رئيس غرفة اوكرانيا للتجارة والصناعة جينادي جيجيكوف إن المفاوضات انطلقت من اجل افتتاح فرع قراباغ الاقليمي لدار اوكرانيا للتجارة في مدينة شوشا من اجل بيع المنتجات الغذائية الاوكرانية في اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الارميني.

واوضح جيجيكوف أن المفاوضات تتضمن كذلك فتح محلات تجارية باسم علامة تجارية اوكرانية.

وتابع أن 11 محلا تجاريا بالتجزئة ناشطة في أذربيجان تابعة لدار اوكرانيا للتجارة في الوقت الحاضر وتعرض منتجات 37 شركات كبيرة اوكرانيا للإغذية.

واكد أن حجم تسويق منتجات الشركات المنتجة الاوكرانية للأغذية بلغ 9 ملايين دولار في سوق أذربيجان خلال عام 2020م وذلك عن طريق دار اوكرانية للتجارة والغرفة حريصة على زيادة هذا الرقم زيادة ملحوظة.

حسينلي مراسل أذرتاج