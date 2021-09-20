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    جدول الجولة الثانية للموسم الجديد بدوري الدرجة الاولى لكرة القدم

    ٢٠.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎١]

    باكو، 20 أيلول، أذرتاج

    اعلنت ادارة دوري كرة القدم للمحترفين عن جدول الجولة الثانية للموسم الجديد الـ2021/2022م بدوري الدرجة الاولى للمحترفين.

    تستغرق الجولة الاولى يومي 21 و22 أيلول الجاري.

    21 أيلول، الثلاثاء،

    الجيش الرياضي – صبائل الرديف، الحكم رجبوف، ملعب قصبة بناء، بناء، باكو، الساعة 15.30

    غابالا الرديف – نفطجي الرديف، الحكم حاجييف، ملعب غابالا المركزي، غابالا، الساعة 15.00

    22 أيلول، الاربعاء،

    قراداغ لوكباتان – كبز كنجة، الحكم قربانوف، ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي، لوكباتان، باكو، الساعة 15.30

    قراباغ أغدام الرديف – سومغايت الرديف، الحكم رحيموف، ملعب قصبة بناء، بناء، باكو، الساعة 15.30

    زاقاتالا – توران طاووس، الحكم حسنلي، ملعب زاقاتالا المركزي، زاقاتالا، الساعة 15.30

    كشلة الرديف – صباح الرديف، الحكم حمزة زاده، ملعب أي اس كا أرينا، باكو، الساعة 17.30

    يذكر أن نادي زيرة الرديف يستريح في الجولة الانطلاقية.

    ت الأندية ل ف ت خ هـ ن

    1 كشلة الرديف 1 1 0 0 5-1 3

    2 قراداغ لوكباتان 1 1 0 0 2-0 3

    3 الجيش الرياضي 1 1 0 0 2-0 3

    4 صباح الرديف 1 1 0 0 2-1 3

    5 زيرة الرديف 1 1 0 0 2-1 3

    6 كبز كنجة 1 0 1 0 0-0 1

    7 غابالا الرديف 1 0 1 0 0-0 1

    8 قراباغ الرديف 0 0 0 0 0 0

    9 نفطجي الرديف 1 0 0 1 1-2 0

    10 صبائل الرديف 1 0 0 1 1-2 0

    11 توران طاووس 1 0 0 1 0-2 0

    12 سومغايت الرديف 1 0 0 1 0-2 0

    13 زاقاتالا 1 0 0 1 1-5 0

    ويتصدر قائمة الهدافين أناطوله لاعب كشلة الرديف برصيد 3 أهداف ويتبعه الله قولييف لاعب قراداغ لوك باتان بهدفين.

     

    AZERTAG.AZ :جدول الجولة الثانية للموسم الجديد بدوري الدرجة الاولى لكرة القدم
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