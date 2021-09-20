جدول الجولة الثانية للموسم الجديد بدوري الدرجة الاولى لكرة القدم
AzerTAg.az
باكو، 20 أيلول، أذرتاج
اعلنت ادارة دوري كرة القدم للمحترفين عن جدول الجولة الثانية للموسم الجديد الـ2021/2022م بدوري الدرجة الاولى للمحترفين.
تستغرق الجولة الاولى يومي 21 و22 أيلول الجاري.
21 أيلول، الثلاثاء،
الجيش الرياضي – صبائل الرديف، الحكم رجبوف، ملعب قصبة بناء، بناء، باكو، الساعة 15.30
غابالا الرديف – نفطجي الرديف، الحكم حاجييف، ملعب غابالا المركزي، غابالا، الساعة 15.00
22 أيلول، الاربعاء،
قراداغ لوكباتان – كبز كنجة، الحكم قربانوف، ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي، لوكباتان، باكو، الساعة 15.30
قراباغ أغدام الرديف – سومغايت الرديف، الحكم رحيموف، ملعب قصبة بناء، بناء، باكو، الساعة 15.30
زاقاتالا – توران طاووس، الحكم حسنلي، ملعب زاقاتالا المركزي، زاقاتالا، الساعة 15.30
كشلة الرديف – صباح الرديف، الحكم حمزة زاده، ملعب أي اس كا أرينا، باكو، الساعة 17.30
يذكر أن نادي زيرة الرديف يستريح في الجولة الانطلاقية.
ت الأندية ل ف ت خ هـ ن
1 كشلة الرديف 1 1 0 0 5-1 3
2 قراداغ لوكباتان 1 1 0 0 2-0 3
3 الجيش الرياضي 1 1 0 0 2-0 3
4 صباح الرديف 1 1 0 0 2-1 3
5 زيرة الرديف 1 1 0 0 2-1 3
6 كبز كنجة 1 0 1 0 0-0 1
7 غابالا الرديف 1 0 1 0 0-0 1
8 قراباغ الرديف 0 0 0 0 0 0
9 نفطجي الرديف 1 0 0 1 1-2 0
10 صبائل الرديف 1 0 0 1 1-2 0
11 توران طاووس 1 0 0 1 0-2 0
12 سومغايت الرديف 1 0 0 1 0-2 0
13 زاقاتالا 1 0 0 1 1-5 0
ويتصدر قائمة الهدافين أناطوله لاعب كشلة الرديف برصيد 3 أهداف ويتبعه الله قولييف لاعب قراداغ لوك باتان بهدفين.
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