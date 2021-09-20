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    حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس يبلغ 209.5 مليون دولار

    ٢٠.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٢٩]

    مينسك، 20 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء البيلاروسية ان حجم عمليات التصدير والتوريد بين أذربيجان وبيلاروس خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري بلغ 209.5 مليون دولار.

    يشار الى ان قيمة الواردات من بيلاروس إلى بلدنا بلغت 130 مليون دولار وبلغت قيمة الصادرات من أذربيجان إلى هذا البلد 79.5 مليون دولار خلال تلك الفترة.

     

    AZERTAG.AZ :حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس يبلغ 209.5 مليون دولار
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