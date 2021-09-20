حجم الطاقة الكهربائية التي تصدرها أذربيجان إلى جورجيا

تبيليسي، 20 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

استوردت جورجيا 505.4 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء من أذربيجان في الفترة ما بين أشهر يناير - أغسطس من هذا العام. يمثل هذا 29.45 في المائة من إجمالي حجم الكهرباء التي تستوردها جورجيا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المشغل التجاري لنظام الطاقة الكهربائية في جورجيا أن جورجيا استوردت مليار و715.9 مليون كيلوواط / ساعة من الطاقة الكهربائية من أذربيجان خلال المدة المذكورة.