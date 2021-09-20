  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    حجم الطاقة الكهربائية التي تصدرها أذربيجان إلى جورجيا

    ٢٠.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٤٢]

    تبيليسي، 20 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    استوردت جورجيا 505.4 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء من أذربيجان في الفترة ما بين أشهر يناير - أغسطس من هذا العام. يمثل هذا 29.45 في المائة من إجمالي حجم الكهرباء التي تستوردها جورجيا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المشغل التجاري لنظام الطاقة الكهربائية في جورجيا أن جورجيا استوردت مليار و715.9 مليون كيلوواط / ساعة من الطاقة الكهربائية من أذربيجان خلال المدة المذكورة.

    AZERTAG.AZ :حجم الطاقة الكهربائية التي تصدرها أذربيجان إلى جورجيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٠.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٢٩]
    حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس يبلغ 209.5 مليون دولار
    ٢٠.٠٩.٢٠٢١ [٠٩:٣٤]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ١٧.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٥‎٧]
    إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الاذربيجانية
    ١٧.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٢٨]
    أذربيجان تصدر أكثر منتجاتها إلى إيران بين بلدان الخليج خلال 8 أشهر
    حجم الطاقة الكهربائية التي تصدرها أذربيجان إلى جورجيا