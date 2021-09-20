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    إحصاءات جورجيا تعلن قيمة الغاز الطبيعي المورد من أذربيجان في 8 أشهر

    ٢٠.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٥‎٠]

    تبيليسي، 20 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    استوردت جورجيا من أذربيجان خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري 858.1 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الوطنية الجورجية أن حجم الغاز الطبيعي المستورد من أذربيجان انخفض بنسبة 19.1 في المائة وذلك قياسا إلى نفس الفترة من العام السابق.

    AZERTAG.AZ :إحصاءات جورجيا تعلن قيمة الغاز الطبيعي المورد من أذربيجان في 8 أشهر
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