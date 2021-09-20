بيان مكتب الإعلام الرئاسي

باكو، 20 أيلول، أذرتاج

اتصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 20 ايلول برئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا.

هنأ رئيس الدولة رئيس الاتحاد الروسي بمناسبة فوز حزب "يئدينايا روسيا" الحاكم بالانتخابات البرلمانية.

وصف الرئيس الأذربيجاني هذا الفوز بمظهر للتقييم الذي اعطاه الشعب للسياسة الموجهة الى تنمية البلد ورفاهيته بقيادة فلاديمير بوتين.

اعرب رئيس الاتحاد الروسي عن الشكر للرئيس إلهام علييف على الاهتمام والتهنئة.

بحث رئيسا الدولتين المسائل الخاصة بآفاق التعاون مشددين على تطور ناجح في مختلف المجالات للعلاقات التي تعتمد على الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان وروسيا.

وخلال المكالمة الهاتفية عبر رئيسا الدولتين عن يقينهما من مواصلة علاقات الصداقة والتعاون التقليدية بين دوما الدولة جديد الانتخاب والمجلس الوطني الأذربيجاني.

نقل الرئيس إلهام علييف تعازيه في ضحايا حادث مدينة بيرم فيما عبر رئيس الاتحاد الروسي عن شكر على العزاء.