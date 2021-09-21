أذربيجان: تطعيم 7 ملايين و977 ألف و574 جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

باكو، 21 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 1025 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان اليوم في يوم 20 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 410 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و615 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 7 ملايين و977 ألف و574 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و619 ألف و842 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و3 ملايين و357 ألف و732 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.