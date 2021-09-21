التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا يبلغ 3.5 مليون دولار

كيشيناو، 21 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

اقترب حجم التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا من 3.5 مليون دولار خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مكتب إحصاءات مولدوفا الحكومي أن قيمة المنتجات المستوردة إلى أذربيجان من مولدوفا تجاوزت مليونين و654 ألف دولار فيما صدرت من أذربيجان إلى مولدوفا المنتجات البالغة قيمتها 830.9 ألف دولار.