اسطنبول، 21 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

تم تقديم معلومات عن دور أذربيجان في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود في المؤتمر الدولي السابع للبحر الأسود الأزرق الذي عقد في اسطنبول.

أفادت وكالة اذرتاج ان ألوين عبد الرحمنلي منسق المنتدى الوطني "قاراباغ هي أذربيجان" للجنة الدولة للعمل مع الشتات لجمهورية أذربيجان في تركيا من أجل تركيا والخبير في أمن الدولة تحدث عن الموضوع العلمي "دور أذربيجان في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر السود" في المؤتمر تحت شعار "السلام والأمن والتعاون".

تم تقديم درع شكر وتذكار مؤتمر الى ألوين عبد الرحمنلي لتمثيله اذربيجان في المؤتمر.

وشارك في المؤتمر نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي وعدد من رؤساء الدول والمسؤولين من تركيا ودول أخرى والوفد الأذربيجاني.